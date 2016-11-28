Во Львовской области сошел с рельс грузовой поезд

Об этом написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"В населенном пункте Запытив сошел товарный поезд с рельс. Дорога Киев-Чоп полностью перекрыта! В Запытиве на переезде вагоны сошли с рельс... Движение парализовано на 4-5 ч...", - написал депутат.

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Позже один вагон отодвинули, что позволило открыть на трассе реверсивное движение.

По данным пресс-службы управления полиции во Львовской области, авария произошла примерно в 22.40, никто не пострадал. Объезд организован через Борщовичи и Новый Яричев.

Отмечается, что около 1:30 28 ноября движение на дороге было восстановлено полностью.