Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Европа решительнее действовала против Китая, Пекин, возможно, заставил бы Россию остановить войну в Украине.

"Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, я думаю, что Китай, вероятно, мог бы заставил прекратить войну в Украине", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Он также вновь повторил свой тезис о том, что президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский имеют ужасные отношения и ненавидят друг друга.

Трамп подчеркнул, что он "разочарован" Путиным, и признал, что считал, что "война в Украине будет самой легкой для решения".

"Я думал, что легче всего [урегулировать] будет конфликт между Россией и Украиной из-за моих отношений с президентом Путиным. Поэтому я разочарован", - сказал политик.

Трамп выразил надежду на то, что инцидент с проникновением дронов РФ в Польшу был вызван потерей контроля над БПЛА.

"Я не могу это комментировать, их там не должно было быть, их вывели из строя. Самая большая атака на дрон заключается в его выведении из строя", - заявил президент.

Война в Украине - позиция Трампа

Ранее Трамп сказал, что требовать от Кремля согласия на прекращение огня в Украине еще не время.

"Кажется, сейчас еще не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. Нужно и дальше снижать цены на нефть", - заявил он.

Политик отметил, что российско-украинская война закончится, если мировые цены на нефть упадут.

