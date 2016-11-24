В центре Киева загорелся подземный электроколлектор, на целой улице планируют отключить свет

"На ул. Жилянской, 85 произошел пожар. Загорелся подземный электрический коллектор. Напряжение там 10 тыс. вольт. Из-за этого его не могут начать тушить, ведь высокая опасность для спасателей. Они уже 2 часа ждут, пока "Киевэнерго" предоставит разрешение и отключит электроснабжение. В таком случае может быть вообще отключение света по улице", - ссообщает "112 Украина".

Читайте такжеВ Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие (фоторепортаж)

Причины возгорания окончательно неизвестны. Предварительно это или повреждение кабеля, или короткое замыкание, или другая причина, которую смогут установить пожарные во время тушения огня.

Отмечается, что сейчас для жителей домов опасности нет, поскольку пожар под землей. "На месте происшествия дежурят несколько спасательных машин, 4 пожарные машины, но они пока бездействуют. Без света здесь находятся несколько домов: один напротив, это жилой комплекс, и один старый дом", - сказано в сообщении.

Сейчас, спустя несколько часов после начала пожара, спасатели приступили к его ликвидации.

"Пожар начинают тушить. Разрешение есть. Электричество отключили. Пожарные заходят через другой вход, чтобы там потушить. Часть пожарных уже внутри. Они сообщают по рации, что там горят кабеля. Сейчас они будут подключать воду", - сообщает телеканал.

В "Киевэнерго" сообщили, что тех, у кого из-за пожара может отсутствовать электроэнергия, аварийно переключают на другие сети.

Как сообщал УНИАН, накануне ночью под Киевом вспыхнул масштабный пожар на складе.