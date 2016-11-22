На столичной Троещине этой ночью обстреляли квартиру

Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Киеве.

Сообщается, что около 4 часов 43-летняя жительница дома на проспекте Маяковского проснулась от того, что услышала шум в соседней комнате. Когда женщина зашла на кухню, то увидела отверстие в окне и в остеклении балкона и позвонила в полицию.

На вызов выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой с места происшествия изъяли три пули и гильзу калибра 9 мм.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Деснянского УП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве продлили усиленный режим работы правоохранителей. Полицейские и представители других правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока будут проводиться массовые мероприятия в Киеве.

В СБУ отметили, что ситуация находится под контролем, предпосылок для серьезных волнений нет.