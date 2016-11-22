В Киеве продлили усиленный режим работы правоохранителей

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире "112 Украина".

По его словам, спецслужбы не повышали уровень террористической угрозы как в Киеве, так и в целом по Украине.

«СБУ и другие правоохранительные органы работают в усиленном режиме, потому что понимаем те вызовы, которые существуют. Вчерашние события показали, что небезосновательны были те меры, которые принимались... Мы будем продолжать работать в таком режиме до тех пор, пока будут проходить массовые мероприятия в Киеве», - сказал Ткачук.

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Он заверил, что ситуация находится под контролем, предпосылок для серьезных волнений нет.

Как сообщал УНИАН, накануне, в День достоинства и свободы представители правых организаций повредили отделение "Сбербанка России" и разгромили помещение салона красоты на улице Большая Васильковская, 23 Б, поскольку считали его офисом Виктора Медведчука.