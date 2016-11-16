В Днепре в третий раз за неделю обстреляли общественный транспорт (фото)

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, вагон трамвая маршрута №9 был обстрелян напротив 9-й городской больницы. Стекло вагона было пробито, люди не пострадали.

Читайте такжеПьяный депутат в Киеве устроил погоню и ДТП с тремя авто – активисты

По словам Лысенко, это уже третий случай за последнюю неделю повреждения неизвестными городского электротранспорта. В частности 9 и 10 ноября в вечернее время были обстреляны троллейбусы в центре Днепра. Никто не пострадал, но было повреждено стекло транспорта.

По данным фактам полиция открыла уголовныедела по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Пуль на местах происшествий не нашли.

Заместитель городского головы объявил вознаграждение в 20 тыс. грн за информацию о лицах, совершивших эти преступления.