В центре Днепра обстреляли троллейбус (фото)
08:16, 10 ноября 2016Происшествия
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При обстреле никто не пострадал.
Facebook / Михаил Лысенко
В центре Днепра неизвестные обстреляли троллейбус. Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.
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"На пр. Яворницкого только что обстреляли троллейбус первого маршрута. Полиция занимается розыском преступников", - написал он.
Инцидент произошел вечером в среду, 9 ноября, по словам Лысенко, никто не пострадал.
"За информацию о лицах совершивших данное преступление объявляю вознаграждение в размере 10.000 гривень", - добавил заместитель городского головы.
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