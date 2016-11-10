В центре Днепра обстреляли троллейбус (фото)

В центре Днепра неизвестные обстреляли троллейбус. Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

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"На пр. Яворницкого только что обстреляли троллейбус первого маршрута. Полиция занимается розыском преступников", - написал он.

Инцидент произошел вечером в среду, 9 ноября, по словам Лысенко, никто не пострадал.

"За информацию о лицах совершивших данное преступление объявляю вознаграждение в размере 10.000 гривень", - добавил заместитель городского головы.