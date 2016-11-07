Во Львове "заминировали" хозсуд, правоохранители эвакуировали людей

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

Отмечается, что на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.

Правоохранители проводят осмотр здания суда и прилегающих к ней территорий на наличие взрывных устройств.

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"Из здания проводится эвакуация работников и посетителей суда", - отмечается в сообщении.

Сейчас полиция пытается установить личность человека, который сообщил о заминировании.

Напомним, ранее в Одессе из-за ложного сообщения о заминировании из здания суда эвакуировали более 100 человек.

На место выехали сотрудники полиции, спасатели, работники взрыво-технического отдела и кинологи, которые проверили здание и прилегающую к нему территорию на наличие взрывоопасных веществ. Во время обследования здания было эвакуировано более 100 посетителей и работников суда.