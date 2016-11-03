В Одессе из-за "заминирования" из здания суда эвакуировали более 100 человек

Как сообщили УНИАН в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в 15.15 на линию «102» от неизвестного поступило телефонное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, расположенный на проспекте Шевченко, заминирован.

На место выехали сотрудники полиции, спасатели, работники взрыво-технического отдела и кинологи, которые проверили здание и прилегающую к нему территорию на наличие взрывоопасных веществ.

Во время обследования здания было эвакуировано более 100 посетителей и работников суда.

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В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от двух до семи лет.