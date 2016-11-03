В Одессе из-за "заминирования" из здания суда эвакуировали более 100 человек

20:47, 03 ноября 2016
Происшествия
332 0

В Одессе из-за ложного сообщения о заминировании из здания суда эвакуировали более 100 человек.

Было эвакуировано более 100 посетителей и работников суда / antikor.com.ua

Как сообщили УНИАН в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в 15.15 на линию «102» от неизвестного поступило телефонное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, расположенный на проспекте Шевченко, заминирован.

На место выехали сотрудники полиции, спасатели, работники взрыво-технического отдела и кинологи, которые проверили здание и прилегающую к нему территорию на наличие взрывоопасных веществ.

Во время обследования здания было эвакуировано более 100 посетителей и работников суда.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" суд: эвакуировали более 70 человек

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от двух до семи лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter