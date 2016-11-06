Во львовской многоэтажке произошел взрыв: есть информация о жертвах (фото)

Об этом «112 Украина» сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

«Сегодня около 19:00 в полицию поступила информация о том, что на ул. Гринченко в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, представители других служб. В квартире обнаружено тело 33-летнего мужчины, жильца этой квартиры. Также на момент взрыва в помещении находилась его мать, женщина не пострадала, сейчас ее осматривают врачи", - отметила Добровольская.

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По ее словам, взрыв вызвал точно не газ.

«Уже полностью отключено электро- и газоснабжение, происходит осмотр жилья. В квартире правоохранители обнаружили части боеприпасов ВОВ», - добавила пресс-секретарь.

«В настоящее время известно, что повреждено перекрытие частично 4-го и 6-го этажей, решается вопрос об эвакуации жильцов дома», - добавила Добровольская.