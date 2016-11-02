Взрыв во дворе харьковского криминального авторитета: полиция изъяла видеозаписи с камер наблюдения

На данный момент отрабатываются все версии. Составлена схема расследования, однако сообщать подробности следствия полиция не имеет права. Об этом сообщает сайт 057.ua.

По словам замначальника следственного отдела Шевченковского отделения полиции Александра Бугая, сказать точно, что взорвалось можно только после проведенной экспертизы.

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"Или граната это была или взрывпакет", - отметил Бугай.

Также по словам полицейского, с места происшествия изъяты камеры видеонаблюдения.

Напомним, во дворе одного из домов по улице Шатиловской прогремел взрыв. По предварительной информации неизвестные бросили во двор гранату. Позже стало известно, что дом принадлежит харьковскому представителю харьковского криминалитета Владимиру Чепилю, который по данным СМИ связан с наркоторговлей.