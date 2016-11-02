В Киеве подросток изнасиловал девушку ради пари

"Ночью, угрожая ножом, он отобрал у потерпевшей мобильный телефон, а затем изнасиловал ее. Подозреваемого задержали, начато уголовное производство", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, 27-летняя девушка, которая работает кассиром в одном из магазинов, в полночь возвращалась домой. В это время на улице к ней подбежал незнакомец и приставил к шее нож.

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"Нападавший выхватил у нее телефон, затащил ее между домами и изнасиловал. После содеянного преступник скрылся. Придя в себя, потерпевшая сразу вызвала полицию. На место прибыли патрульные наряды и следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", - добавили в полиции.

Так, в совершении правонарушений подозревают 17-летнего молодого человека. А во время осмотра его вещей полицейские изъяли нож.

Подозреваемый признался правоохранителям в совершении преступлений. Установлено, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение кражи.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. ст. 187 (Разбой) и ч. 1 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения.

По данным столичной прокуратуры, несовершеннолетний парень заключил пари со своими знакомыми, что сможет совершить нападение на любого прохожего.

"Находясь по ул. Харьковское шоссе злоумышленник увидел ранее не знакомую ему молодую женщину. Угрожая жертве ножом, мужчина забрал у нее мобильный телефон, а затем затащил в подвальное помещение близлежащего дома и изнасиловал", - сообщили в прокуратуре.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.