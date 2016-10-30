В Одессе из-за сообщения о заминировании эвакуировали с Куликового поля людей, которые пришли на митинг

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, в 13.50 на спецлинию «102» поступило сообщение о минировании Куликова поля.

На место выехала следственно-оперативная группа, кинологи, специалисты взрывотехники.

«Проводится эвакуация людей. Куликово поле оцеплено. Проводится проверка», - подчеркнула Ярчук.

На Куликово поле сегодня пришли несколько десятков человек на митинг, который они называют «траурным, посвященным погибшим в Доме профсоюзов». Участники акции пришли с флагами Одессы и черными шарами.

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Также на Куликово поле прибыли представители патриотических организаций, в частности, «Правого сектора». Между оппонентами, которые сейчас находятся возле Куликового поля, происходит словесная перепалка.

Общественный порядок обеспечивает полиция.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.