В Одессе из-за сообщения о заминировании эвакуировали с Куликового поля людей, которые пришли на митинг
В Одессе правоохранители из-за сообщения о минировании эвакуировали с Куликова поля всех людей, в том числе, пришедших на митинг, который был посвящен погибшим 2 мая 2014 года на этой площади и расположенном здесь Доме профсоюзов.
Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, в 13.50 на спецлинию «102» поступило сообщение о минировании Куликова поля.
На место выехала следственно-оперативная группа, кинологи, специалисты взрывотехники.
«Проводится эвакуация людей. Куликово поле оцеплено. Проводится проверка», - подчеркнула Ярчук.
На Куликово поле сегодня пришли несколько десятков человек на митинг, который они называют «траурным, посвященным погибшим в Доме профсоюзов». Участники акции пришли с флагами Одессы и черными шарами.
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Также на Куликово поле прибыли представители патриотических организаций, в частности, «Правого сектора». Между оппонентами, которые сейчас находятся возле Куликового поля, происходит словесная перепалка.
Общественный порядок обеспечивает полиция.
Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.