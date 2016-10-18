На Харьковщине женщина пыталась продать два автомата квартиранта, сбежавшего из воинской части

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 40-летняя жительница Чугуева была разоблачена работниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области на этой неделе.

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По данным полиции, в спортивной сумке злоумышленницы обнаружили 2 автомата «АКС-74У». Женщина пояснила, что оружие в середине августа для дальнейшей перепродажи ей принес 30-летний квартирант.

Правоохранители установили, что мужчина проходил военную службу и покинул территорию воинской части, сейчас находится в розыске.

По факту события открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.