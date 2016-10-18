Экс-правоохранитель организовал производство суррогатного алкоголя на Днепропетровщине

Как сообщает пресс-центр Управления защиты экономики Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, оперативники пресекли деятельность преступной организации, возглавляемой бывшим правоохранителем.

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Он организовал мощное подпольное производство фальсифицированной алкогольной продукции. В состав группы входили еще шесть человек, жители городов Никополь и Кривой Рог.

Оперативники установили, что цеха размещались в г. Никополь. Мощность составляла 50 тысяч бутылок водки ежемесячно.

Распространяли фальсифицированную алкогольную продукцию на территории региона через торговые точки продажи. Реализовывали как большими, так и маленькими партиями. Кроме того, вся продукция была маркирована поддельными марками акцизного налога Украины.

В апреле 2016 года оперативники и следователи областной полиции провели 56 санкционированных обысков. Полицейские изъяли 28 тонн спирта, поддельные марки акцизного налога Украины, оборудование для изготовления суррогата, а также черновую бухгалтерию. Общая стоимость изъятого имущества составляет 2,6 миллионов гривень.

Участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное преступной организацией), ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Самым активным участникам организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другим - домашний арест.

Сейчас досудебное расследование завершено и уголовное производство направлено в суд.