В Киеве задержали мужчину, который грабил кредитные учреждения с игрушечным пистолетом

В Киеве полиция задержала мужчину, который совершал нападения на кредитные учреждения столицы с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что за несколько часов 37-летний житель Житомирщины напал на два пункта быстрого получения денег в разных районах города.

Сначала преступник напал на финансовое учреждение в Святошинском районе, а через несколько часов совершил аналогичное преступление в деснянском районе Киева.

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«В ходе следствия устанавливается его причастность к совершению других преступлений, которые он совершал с игрушечным пистолетом», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Преступнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества за ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.