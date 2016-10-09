В Киеве автомобиль провалился в неогражденную яму на проезжей части (фото)

02:40, 09 октября 2016
Происшествия
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В столице автомобиль Chevrolet Aveo полностью провалился в разрытую яму на проезжей части дороги поздно вечером 8 октября.

Яма поглотила Chevrolet / facebook.com/dtp.kiev.ua

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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"ДТП в Киеве на Волгоградской: Aveo под асфальтом", - говорится в сообщении.

Авторы ресурса призывают водителей быть осторожными, поскольку открытая яма практически ничем не ограждена.

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