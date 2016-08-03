В Киеве возле метро "Золотые Ворота" под землю провалилась ремонтная техника (фото)
18:05, 03 августа 2016Происшествия
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В столице во время проведения ремонтных работ у входа в станцию метро "Золотые Ворота" под землю провалилась техника.
Ремонт возле "Золотых ворот" с "приключениями" / Фото УНИАН
Об этом в своем Facebook сообщил журналист Дмитрий Костюк.
Как сообщал УНИАН, 28 июля вход-выход станции метро "Золотые ворота" на Золотоворотский проезд был ограничен из-за проведения ремонтных работ специалистами ПАО "Киевэнерго".
Изначально работы должны были завершиться к 1 августа, однако их пришлось продлить до 7 августа включительно.
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