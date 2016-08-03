В Киеве возле метро "Золотые Ворота" под землю провалилась ремонтная техника (фото)

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Дмитрий Костюк.

Как сообщал УНИАН, 28 июля вход-выход станции метро "Золотые ворота" на Золотоворотский проезд был ограничен из-за проведения ремонтных работ специалистами ПАО "Киевэнерго".

Изначально работы должны были завершиться к 1 августа, однако их пришлось продлить до 7 августа включительно.