В Киеве возле ресторана бросили взрывпакет - СМИ

Об этом сообщает "Эспрессо TV".

Читайте такжеНа Херсонщине прямо возле школы нашли взрывчатку (фото)

Отмечается, что в Печерском районе на Парковой дороге, 20 возле ресторана "Лео" неизвестные бросили взрывпакет.

В результате никто не пострадал, однако был поврежден автомобиль.

29 сентября в этом районе также прогремели 2 взрыва, после которых были изъяты фрагменты гранаты Ф-1.