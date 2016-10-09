В Киеве возле ресторана бросили взрывпакет - СМИ

00:20, 09 октября 2016
Происшествия
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В столице у ресторана на Парковой дороге неизвестные бросили пакет, который взорвался и повредил автомобиль.

/ Ілюстрація guns.allzip.org

Об этом сообщает "Эспрессо TV".

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Отмечается, что в Печерском районе на Парковой дороге, 20 возле ресторана "Лео" неизвестные бросили взрывпакет.

В результате никто не пострадал, однако был поврежден автомобиль.

29 сентября в этом районе также прогремели 2 взрыва, после которых были изъяты фрагменты гранаты Ф-1.

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