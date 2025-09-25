К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября массированно атаковали Винницкую область, в результате чего значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры региона. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

По ее словам, из-за вражеских ударов была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов. По состоянию на сейчас электроэнергию и движение поездов восстановлено.

"Обращений о повреждении жилых домов не поступало и, к счастью, пострадавших среди людей нет", - добавила Заболотная.

Чиновник отметила, что по состоянию на 05:30 пожар был ликвидирован. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

"Всего привлечено 76 человек личного состава и 24 единицы техники", - отметила первый заместитель начальника Винницкой ОГА.

В то же время руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что этой ночью россияне целились по объекту инфраструктуры региона.

"Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта", - подчеркнул он.

По словам чиновника, обошлось без пострадавших, все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Обстрелы РФ - последние новости

Напомним, ночью "Укрзализныця" предупреждала о задержках из-за российских обстрелов. В частности из-за российского обстрела в Николаевской и Кировоградской областях был обесточен ряд отдельных участков.

"Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса - Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса - Харьков сейчас находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет. Этим же путем чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье - Одесса и №148/147 Киев - Одесса", - сообщали в "Укрзализныце".

Также сообщалось, что 23 сентября россияне нанесли удары по украинским городам. В Никополе из-за попадания вражеского FPV-дрона погибла 70-летняя женщина. В Запорожье один человек погиб и семь человек получили ранения. Кроме того, из-за вражеской атаки двое гражданских людей пострадали в Середина-Будской общине, что на Сумщине.

