Проверить молочный продукт очень легко.

Каждый, кто ест сметану, хотел бы покупать в магазине, а затем и использовать в пищу, натуральную и качественную еду. Любому украинцу хочется слепо доверять производителям тех или иных продуктов, но рука так и тянется убедиться в их честности самостоятельно. Узнайте, как проверить сметану дома тремя способами.

Ранее мы рассказывали, как проверить сливочное масло и кто из украинских производителей продает подделку.

Как проверить сметану в домашних условиях - варианты

Существуют три популярных метода проверки такого продукта - горячей водой, стеклом и йодом. В первом случае вам нужно налить полный стакан воды температурой 60-70 градусов Цельсия, затем опустить в емкость чайную ложку сметаны и размешать. Если вы увидите, что продукт полностью растворился в жидкости, а вода стала равномерно мутной, значит, сметана натуральная. Наличие любых вкраплений, кусочков жира или других посторонних субстанций говорит о том, что перед вами подделка.

Еще один вариант, как проверить сметану на качество - с помощью стекла. Все максимально просто - необходимо набрать ложкой сметану и размазать ее по кусочку чистого стекла. Дальше смотрим на слой. Если продукт растекся по твердому материалу ровным и однородным пластом без разводов и каких-либо примесей, то сметану можно есть. Пятна, частички жира, любые отслойки, которые видно невооруженным глазом, указывают на ненатуральный продукт.

Пользовательница соцсети TikTok под ником Nutriella решила использовать третий метод и показала, как проверить сметану йодом. Для эксперимента она взяла продукт трех разных производителей - "Столиця смаку", "Біла лінія" и "Ферма".

Девушка выложила три чайных ложки каждого вида сметаны на три разных тарелки, а затем капнула на них немного йода и начала размешивать ложкой. Во время проверки сметаны "Столиця смаку" практически сразу стало видно, как продукт меняет свой цвет с белого на фиолетовый. Nutriella, увидев такой результат, вынесла неутешительный вердикт: "Здесь крахмал добавлен сто процентов".

Подробно изучив состав, девушка заметила, что в нем указаны следующие ингредиенты - сливки из коровьего молока и чистые культуры молочнокислых бактерий. Там же было написано, что продукт содержит лактозу. Автор видео подметила, что крахмал в составе не указан, но производитель себя подстраховал, указав номер ТУ (технических условий). Nutriella высказала свое мнение по поводу этого шага:

"Даже если мы предъявим им претензии, они скажут, что по ТУ это допустимо".

То есть, по словам автора видео, "придраться" уже не получится. Следующий образец, сметана марки "Біла лінія" показала совсем другой результат - при размешивании было видно, что продукт приобретает коричневый оттенок. Девушка, которая проводила эксперимент, подытожила, что в такой сметане крахмала нет. Однако заметила, что на пачке сметаны написано "ДСТУ", то есть, скорее всего, добавлять посторонний ингредиент производитель не будет, если сметана делается по государственным нормам. Такой же результат Nutriella получила, проверяя сметану марки "Ферма" - продукт из белого превратился в коричневый, а значит, никакого крахмала в составе нет.

