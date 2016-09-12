Под Запорожьем подросток потерял пальцы, пытаясь смастерить взрывпакет: действовал по инструкции в интернете

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, ЧП случилось 11 сентября вечером в Приазовском районе.

«В 19.12 в Приазовское отделение полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что туда с диагнозом «огнестрельное ранение» госпитализирован 15-летний подросток», - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Александра Волкодава, установлено, что подросток получил ранение, когда пытался изготовить пиротехническое изделие по инструкции из интернета.

«По предварительным данным, несколько подростков в гараже пытались изготовить взрывпакет: заполнили часть металлической трубки серой со спичек, но когда попытались забить в нее металлические предметы, произошла вспышка», - сказал Волкодав.

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По его словам, в результате 15-летнему подростку полностью оторвало один палец и фаланги еще четырех пальцев руки. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в хирургическом отделении больницы.

Информация о произошедшем внесена в ЕРДР с квалификаций по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины (тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, причиненное по неосторожности).