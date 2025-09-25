Прогноз мганит7ых бурь на четверг, 25 сентября.

На Солнце 24 сентября произошла вспышка, однако пока магнитной бури не ожидается.

По данным meteoagent, вспышка на Солнце была класса М1. Это средняя по своей силе вспышка. Обычно подобные явления вызывают солнечные радиационные штормы или, в случае сильных и длительных событий, могут привести к выбросу корональной массы, способному вызвать геомагнитные бури. Однако на данный момент неизвестно, была ли эта вспышка направлена на нашу планету.

По данным Британской геологической службы, 25 сентября магнитная буря также не ожидается. К-индекс будет не выше 5, а геомагнитная активность ожидается либо в активном состоянии, либо вообще будет "тишина".

Вспышки на Солнце - что важно знать

Последнее исследование показало, что активность Солнца нарастает. Ученые на данный момент не знаю причину этого, ведь ожидалось, что Солнце должно наоборот становиться более спокойным. Однако известно, что подобное уже происходило ранее.

Исследователи отмечают, что солнечные бури теперь будут происходить все чаще. Они подсчитали, что с 2008 года скорость солнечного ветра увеличилась на 6%, а его плотность и температура - на 26% и 29% соответственно.

