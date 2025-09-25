Группу россиян, которые просочились в населенный пункт, ликвидировали украинские военные.

Украинские военные зафиксировали появление российских оккупантов к востоку от Дроновки на Северском направлении.

Об этом сообщил проект DeepState. По данным аналитиков проекта, россияне продолжают использовать свое количественное преимущество и проблемы в украинских оборонительных порядках, чтобы просачиваться в глубину территории.

"Там они прячутся, пробуют закрепиться и увеличивать свое присутствие для контроля местности", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что замеченных оккупантов ВСУ ликвидировали, но проблема в том, что вместо них будут пробовать просочиться еще другие.

"Бойцы Сил обороны прилагают все усилия, чтобы уничтожать противника", - отметили аналитики.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны имеют успехи на нескольких направлениях фронта - это Покровское и Добропольское направления. Там ВСУ деоккупировали значительную часть земли.

Ранее также командир взвода беспилотных авиакомплексов 122 отдельного батальона 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Денис Волох сообщал, что на Северском направлении оккупанты накопили большое количество мотоциклов для штурмов позиций ВСУ.

