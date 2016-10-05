На Черниговщине во время учений погиб военный

Военная прокуратура Деснянского гарнизона расследует уголовное дело по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой машины, которое повлело гибель военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Оперативники установили, что 5 октября около 10.00 утра на тактическом поле одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области проводились учения. В ходе отработки тактического занятия во время спешивания с БМП-1, военнослужащий-контрактник, младший сержант, попал под гусеницу боевой машины и от полученных телесных повреждений погиб.

Как поясниди в ведомстве, предварительной причиной трагедии является нарушение правил эксплуатации боевой машины водителем-механиком БМП-1 (военнослужащим-контрактником).

«В ходе следствия исследуется правильность организации обучения, полнота доведения мер безопасности на учебных местах, выполнение нормативных требований использования боевой техники и прочее. Следственные действия продолжаются», - добавили в прокуратуре.