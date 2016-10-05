В Николаеве погиб военный, выпав с 4-го этажа казармы
14:23, 05 октября 2016Происшествия
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В Николаеве в госпитале скончался военнослужащий по контракту 79 Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады, который выпал из окна 4-го этажа казармы.
В Николаеве умер военный / Фото УНИАН
Как сообщил УНИАН пресс-офицер бригады Александр Молодцов, инцидент произошел утром 5 октября.
"Пострадавший был оперативно доставлен в военный госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, но полученные военнослужащим травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщил он.
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Молодцов отметил, что на месте работают представители военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
По данному факту проводится специальное расследование.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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