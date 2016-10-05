В Николаеве погиб военный, выпав с 4-го этажа казармы

14:23, 05 октября 2016
Происшествия
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В Николаеве в госпитале скончался военнослужащий по контракту 79 Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады, который выпал из окна 4-го этажа казармы.

фото: УНИАН

Как сообщил УНИАН пресс-офицер бригады Александр Молодцов, инцидент произошел утром 5 октября.

"Пострадавший был оперативно доставлен в военный госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, но полученные военнослужащим травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщил он.

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Молодцов отметил, что на месте работают представители военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

По данному факту проводится специальное расследование.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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