В Николаеве погиб военный, выпав с 4-го этажа казармы

Как сообщил УНИАН пресс-офицер бригады Александр Молодцов, инцидент произошел утром 5 октября.

"Пострадавший был оперативно доставлен в военный госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, но полученные военнослужащим травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщил он.

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Молодцов отметил, что на месте работают представители военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

По данному факту проводится специальное расследование.

Обстоятельства происшествия выясняются.