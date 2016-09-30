В Харькове неизвестные взорвали гранату возле аптеки

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии, произошедшем на улице Тракторостроителей, 105, поступила в Московский отдел полиции сегодня, 30 сентября, в 00:35.

По сведениям полиции, на место происшествия выезжали сотрудники территориального отдела полиции, были изъяты вещественные доказательства. От действий злоумышленников никто не пострадал. Предварительно установлено, что неизвестные бросили в направлении аптеки гранату, которая взорвалась, не долетев до помещения.

В результате взрыва были разбиты окна здания аптеки. Сейчас принимаются меры для задержания преступников.

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Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.