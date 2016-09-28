В Измаиле мужчина бросил гранату с 5-го этажа дома – от взрыва никто не пострадал

В городе Измаиле Одесской области задержан мужчина, бросивший с балкона жилого многоэтажного дома гранату.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение о том, что на углу улиц Шевченко и Грушевского взорвался неизвестный предмет.

На место происшествия сразу выехали правоохранители, которые установили, что 28-летний мужчина, который живет на 5-м этаже многоэтажного дома по улице Шевченко, 1, с балкона своей квартиры бросил на землю гранату, вероятно, РГД-5.

«В результате взрыва гранаты никто из граждан не пострадал», - отметили в главке.

Также установлено, что у данного гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в расположенном рядом с указанным домом магазине произошел конфликт, в ходе которого он пригрозил, что «всех взорвет гранатой».

По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан правоохранителями. С места происшествия изъяты чека и осколки гранаты. Проводятся следственные действия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.