В МВД озвучили новые подробности убийства директора Caparol под Киевом: имеет признаки заказного

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Славянске Донецкой области сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он также отметил, что убийство имеет признаки заказного.

"Расследование этого преступления взято на контроль. Там есть серьезные основания утверждать, что это спланированное заранее убийство, где использовались несколько подставных автомобилей, где использовалось редкое оружие "Браунинг". Первые исследования показывают, что это убийство было связано с профессиональной деятельностью этого директора, который имел конфликт, наблюдавшийся в его семье уже несколько месяцев", - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября в с. Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора Caparol в Украине.

По данным полиции, потерпевший выгуливал в поле возле одного из дачных кооперативов собаку, где на него напали неизвестные и убили с применением огнестрельного оружия.