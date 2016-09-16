На Ривненщине две сотни янтарных "старателей" окружили полицейских и начали крушить их авто (фото)

Инцидент произошел на Ривненщине в урочище «Азалия» вблизи поселка Клесов Сарненского района 15 сентября во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ривненской области.

Сотрудников оперативного штаба окружили более 200 мужчин в масках и с палками в руках. Они требовали от полиции покинуть северные районы области и угрожали прибегнуть к радикальным действиям.

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После того, как работники полиции вызвали подкрепление, мужчины в масках начали крушить служебное авто, а несколько человек призывали сжечь машину.

Толпу удалось разогнать после прибытия помощи. Огнестрельное оружие и средства физического воздействия, как утверждают в отделе коммуникации, сотрудники полиции не применяли.

По факту массовых беспорядков открыто уголовное производство по части 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы сроком до восьми лет.

Кроме того, 16 сентября, около трех часов ночи, в селе Тынное, Сарненского района почти пятьдесят человек в балаклавах и камуфлированной одежде, вооруженные деревянными битами, камнями, палками заблокировали дорогу и оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранителям удалось задержать 25-летнего провокатора, который пытался нанести телесные повреждения одному из спецназовцев.

В результате противоправных действий злоумышленников поврежден служебный автомобиль полиции.

По факту сопротивления и угрозы применения насилия к сотруднику полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 342 и частью 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Санкции указанных статей предусматривают штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет; исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.