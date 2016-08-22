Троян заявил о полном контроле Нацполицией "янтарной мафии"

В частности в ключевых для этого нелегального бизнеса регионах – Ровенской, Житомирской и Волынской областях расположены выездные штабы Нацгвардии, сообщил он в эфире телеканала "112 Украина".

"Полиция полностью взяла под контроль "янтарную мафию", начиная с очагов в Ровенской области, у нас работает там выездной штаб, Нацгвардия - и в Житомирской и Волынской тоже. Даже были проявления в Киевской области, в районе ЧАЭС, но там мы быстро прекратили, туда не заезжает ни один человек", - рассказал замглавы полиции.

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При этом он высказался за радикальные законодательные изменения в сторону легализации этого бизнеса.

"Чтобы полностью решить проблему, нужно конкретно изменить законодательство и подход к людям. Они не должны на наемных бригадиров работать, они должны прийти, зарегистрировать свой бизнес, или прийти в организацию устроиться и работать - прозрачно, с налогами и зарплатами", - считает Троян.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что годовая прибыль от нелегальной добычи янтаря в Украине равна потребностям военного бюджета.