На Херсонщине прямо возле школы нашли взрывчатку (фото)
16:07, 15 сентября 2016Происшествия
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В Херсонской области в селе Федоровка возле школы сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции обнаружили тайник с взрывчаткой.
Взрывчатка была найдена возле учебного заведения / Сайт Госпогранслужбы Украины
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, взрывоопасные предметы в ходе отработки предварительно полученной информации были обнаружены в тайнике возле жилого дома в 300 метрах от сельской школы.
Пограничники и представители полиции нашли пакет с железной банкой из-под сахара, в которой была спрятана граната Ф-1, тротиловая шашка весом 200 граммов и 2 детонатора к ней.
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Правоохранители изъяли взрывчатку, следственные действия продолжаются.
Как ранее сообщал УНИАН, в Приазовском районе Запорожской области подросток получил ранения, пытаясь собрать взрывное пакет по инструкции в интернете.
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