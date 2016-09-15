На Херсонщине прямо возле школы нашли взрывчатку (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, взрывоопасные предметы в ходе отработки предварительно полученной информации были обнаружены в тайнике возле жилого дома в 300 метрах от сельской школы.

Пограничники и представители полиции нашли пакет с железной банкой из-под сахара, в которой была спрятана граната Ф-1, тротиловая шашка весом 200 граммов и 2 детонатора к ней.

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Правоохранители изъяли взрывчатку, следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщал УНИАН, в Приазовском районе Запорожской области подросток получил ранения, пытаясь собрать взрывное пакет по инструкции в интернете.