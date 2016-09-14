В Киеве загорелся недостроенный Подольско-Вознесенский мост (видео)

Как сообщили УНИАН в столичном управлении ГСЧС, информация о возгорании поступила около 19:00.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель разбил пять припаркованных авто (фото)

"Сейчас пожарные подразделения не могут приступить к тушению огня, поскольку электрические кабели находятся под напряжением, а "Киевэнерго" не спешит прибыть для отключения электрического тока", - отметили в управлении ГСЧС.