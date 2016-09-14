В Киеве загорелся недостроенный Подольско-Вознесенский мост (видео)

20:22, 14 сентября 2016
Происшествия
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На недостроенном Подольско-Вознесенском мосту загорелись электрические кабели.

Обозреватель

Как сообщили УНИАН в столичном управлении ГСЧС, информация о возгорании поступила около 19:00.

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"Сейчас пожарные подразделения не могут приступить к тушению огня, поскольку электрические кабели находятся под напряжением, а "Киевэнерго" не спешит прибыть для отключения электрического тока", - отметили в управлении ГСЧС.

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