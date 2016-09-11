В Сумах возле местной прокуратуры прогремел взрыв: по факту покушения на умышленное уничтожение имущества начато уголовное производство.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, в Сумской отдел полиции Главного управления Нацполиции в области от полицейского экипажа поступило сообщение о том, что примерно в 23:55 напротив Сумской местной прокуратуры прогремел взрыв.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники кинологической службы и взрыво-технического отдела. Координационные мероприятия осуществляли руководители прокуратуры области и Сумской местной прокуратуры», - говорится в сообщении. Во время осмотра на дорожном полотне проезжей части улицы Герасима Кондратьева (на противоположной стороне от здания Сумской местной прокуратуры) правоохранителями было выявлено повреждение диаметром около 15 см и глубиной 2 см. На месте происшествия изъяты, в частности, предохранительная скоба, металлические остатки (осколки) и тому подобное. От взрыва никто не пострадал, ни одно здание не повреждено.

Информация об указанном событии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 2 ст. 15/ч. 2 ст. 347 (законченное покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа) УК Украины.

Досудебное расследование проводится группой следователей Сумского отдела полиции ГУНП в области под процессуальным руководством группы прокуроров Сумской местной прокуратуры. Сейчас выполняются следственно-процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, причастных лиц и получения доказательств совершения преступления.

Ход следствия по уголовному производству взят на контроль прокурора Сумской области Виталия Матвийчука.