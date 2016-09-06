В Харькове арестовали мужчину, грабившего прохожих на мопеде

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, к правоохранителям Основянского отделения полиции Харькова обратилась 57-летняя пострадавшая.

Она рассказала, что на улице к ней подъехал мужчина и стал вырывать из рук сумку, при этом нанес несколько ударов.

Через некоторое время аналогичное заявление поступило от 19-летней местной жительницы.

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При проведении розыскных мероприятий работниками сектора уголовного розыска Основянского отделения полиции в совершении преступления был изобличен 39-летний ранее судимый мужчина.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленник находится под стражей.