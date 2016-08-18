"Брал попутчиков и грабил": на Одесчине задержали разбойника с "большой дороги"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Беляевское отделение полиции поступило заявление от двух иностранцев, приехавших в Украину на отдых, о том, что в селе Большая Балка они стали жертвами грабителя.

В частности, 29-летняя женщина и 22-летний мужчина рассказали, что во время путешествия автостопом из Одессы в Умань злоумышленник на автомобиле Honda Accord предложил их подвезти. Затем открыто завладел двумя их рюкзаками, мобильным телефоном, планшетом, двумя фонарями, туристическим посудой и одеждой.

Через несколько дней в полицию поступило аналогичное заявление от 25-летнего одессита. Установлено, что потерпевший вместе со знакомой двигались автостопом в Ужгород. Водитель этого же автомобиля вызвался из подвезти. На автодороге «Киев-Одесса», возле поворота на село Нерубайское, водитель съехал с дороги в лесополосу, остановил автомобиль, достал из кармана пистолет и, угрожая им, приказал пострадавшим оставить вещи и выйти из автомобиля. После этого преступник с места происшествия скрылся.

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«В ходе нападения злоумышленник завладел денежными средствами потерпевших, их личными вещами, палаткой, двумя спальными мешками, двумя портативными зарядными устройствами и двумя мобильными телефонами Meizu», - рассказали в отделе.

На следующий день в Беляевское отделение полиции обратился 21-летний житель города Белая Церковь. Он сообщил, что в поле возле села Котовка неизвестный, который подвозил его на автомобиле, угрожая применением оружия, отобрал у него деньги и две сумки с одеждой.

«За несколько часов до этого в отделение полиции позвонил еще один гражданин и сообщил, что в селе Большая Балка он тоже стал жертвой грабителя, который передвигался на автомобиле черного цвета. Под угрозой применения пистолета злоумышленник отобрал у него мобильный телефон, документы и одежду», - отмели в главке.

По всем этим фактам были начаты производства по ст. 186 (грабеж) и 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские получили информацию о возможной причастности к указанным уголовным преступлениям 33-летнего жителя села Холодная Балка Беляевского района.

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Как выяснилось, ранее мужчина был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Автомобиль, которым он управлял, принадлежит его сожительнице.

По месту жительства злоумышленника проведен санкционированный обыск, в результате которого было обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

Сейчас мужчина помещен в Одесский изолятор временного содержания.