В Черноморске задержали молдаванина, который устроил стрельбу во дворе жилого дома

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Одесской области.

«Около 16 часов (31 августа) вечера наряд группы реагирования Черноморского городского отдела УПО в Одесской области получил сообщение из дежурной части местного отдела полиции о том, что во дворе одного из жилых домов неизвестный стреляет из пистолета. Когда полицейские охраны прибыли на место происшествия, увидев их, неизвестный стал прятать в задний карман брюк пистолет», - сообщили в пресс-службе.

По их информации, полицейские охраны задержали злоумышленника, которым оказался 22-летний гражданин Молдовы.

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На место прибыла следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции, которой передали задержанного.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, у задержанного гражданина Молдовы обнаружен травматический пистолет. По словам злоумышленника, оружие он якобы приобрел в одном из магазинов Черноморская, после чего решил его испытать в жилом дворе.