Во львовской полиции рассказали подробности ДТП с участием патрульных, в котором пострадал ребенок

Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Львова Антон Пузыревский в видеозаписи, которую распространила пресс-служба патрульной полиции, пишет ZIK.ua.

«Около 18 час. патрульные получили вызов о распитии спиртных напитков. Прибыв по адресу на ул. Симона Петлюры, патрульные обнаружили группу лиц, которые распивали алкогольные напитки. Проведя профилактическую беседу с данными людьми, лица согласились добровольно прекратить правонарушение. Возвращаясь на квадрат патрулирования, патрульные попали в ДТП. Одним из участников ДТП был восьмилетний мальчик, который внезапно выбежал на дорогу», – сообщил Пузыревский.

Читайте такжеВ Киеве произошло ДТП с участием патрульного автомобиля: госпитализированы три человека (фото)

С его слов, поскольку скорость транспортного средства была небольшая, ребенок не получил существенных повреждений.

«На место прибыли медики, дополнительный экипаж патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. После того, как медики осмотрели ребенка, было принято решение отвезти его на дополнительное обследование в медицинское учреждение. Около 22.00 ребенок вернулся домой», – сообщил Пузыревский.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября около 20:15 служебный автомобиль патрульной полиции Львова сбил малолетнего пешехода.