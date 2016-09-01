Во Львове патрульные инспекторы на служебном автомобиле сбили ребенка

Как говорится в сообщении "Варта-1" на странице в соцсети, ДТП произошло по ул. С. Петлюры, 18б. Патрульные инспекторы на Toyota Prius сбили мальчика. Пострадавшего забрала карета скорой помощи.

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Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий подтвердила ZAXID.NET факт ДТП. Однако детали пообещали прокомментировать позже.

Материалы ДТП оформил другой экипаж патрульной полиции.

Напомним, как отчиталось руководство патрульной полиции Львова, за год на Львовщине произошло 28 ДТП с участием полицейских. В 12 случаях их признали виновными в совершении ДТП.