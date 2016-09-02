Смертельный наезд грузовика на группу велосипедистов под Киевом: прокуратура открыла дело

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, 1 сентября на автодороге «Киев-Чернигов-Новые Яриловичи» водитель автомобиля DAF FT с полуприцепом, двигаясь в направлении Киева, совершил наезд на группу из девяти велосипедистов, следовавших в попутном направлении.

Вследствие ДТП один из велосипедистов, 2003 года рождения, погиб на месте происшествия. Другие получили телесные повреждения разной степени тяжести и находятся в больнице, трое из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Сейчас водитель автомобиля, гражданин Болгарии, задержан. У него взята кровь на содержание алкоголя в организме, в ближайшее время ему будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения.

Читайте такжеДТП с группой велосипедистов под Киевом: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В ходе досудебного расследования также будет изучена правомерность действий преподавателей Броварского высшего училища физической культуры, которые организовали велосипедную прогулку, сообщили в прокуратуре.