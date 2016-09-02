Подробности ДТП с группой велосипедистов: 12-летний ребенок погиб, водитель фуры задержан

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

"В результате ДТП 12-летний мальчик от полученных телесных повреждений погиб на месте. 34-летний спортивный тренер и семь детей с различными степенями телесных повреждений доставлены в больницу. Четверо госпитализированы в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции. Выясняются все обстоятельства трагедии и наличие алкоголя в крови водителя.

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"Установлено, что за рулем грузовика находился 22-летний гражданин другого государства, который задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. О данном факте правоохранители сразу сообщили консула государства, где зарегистрирован водитель", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации.