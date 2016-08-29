В Киеве неизвестные из огнестрельного оружия ранили мужчину, пытаясь отобрать рюкзак с деньгами

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве, накануне вечером поступило сообщение об огнестрельном ранении, которое получил житель дома на улице Малышко.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила личность потерпевшего, которого врачи после оказания первой медицинской помощи госпитализировали в стационар с травмами головы и огнестрельными ранениями груди и предплечья.

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Выяснилось, что телесные повреждения мужчине нанесли трое неизвестных, которые пытались забрать его рюкзак с 95 тысячами гривень. Однако потерпевший не растерялся и дал отпор нападавшим, которые, ранив его, скрылись с места происшествия на иномарке белого цвета. Потасовка привлекла внимание прохожих, которые сразу же вызвали полицию и медиков.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции открыли уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает лиц, причастных к совершению преступления.