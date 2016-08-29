В Одессе задержаны рецидивист, вернувшийся к "ремеслу" грабежа таксистов

Как сообщает Малиновский отдел полиции Одессы, еще в апреле в полицию поступило сообщение о том, что в Вокзальном переулке совершено разбойное нападение на 36-летнего таксиста.

На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что мужчина получил заказ на улице Княжеской. Двое неизвестных мужчин сели к нему в авто и указали адрес конечного пункта назначения.

Однако, доехав до переулка Вокзального, пассажир, который сидел рядом с водителем, приказал ему остановиться. Демонстрируя превосходство в силе, злоумышленник вырвал из замка зажигания ключи от автомобиля и, пытаясь ножом нанести таксисту удар в лицо, забрал 58 гривень, которые находились в подстаканнике между водительским и пассажирским сиденьями.

В ходе потасовки таксист выбежал из автомобиля и убежал. Убедившись, что преступники его не преследуют, он сообщил об указанном происшествии в полицию. Когда вместе с полицейскими потерпевший вернулся к месту происшествия, его автомобиль находился на том же месте, а преступники скрылись.

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По предоставленным потерпевшим приметам сотрудники криминальной полиции Малиновского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний одессит. Установлено, что в 2013 году он уже был осужден за 5 аналогичных преступлений, совершенных на территории Малиновского района.

Пока собиралась доказательная база, он совершил еще одно разбойное нападение на таксиста на территории Приморского района Одессы и был задержан на горячем. Злоумышленник признался в содеянном. Кроме того, в ходе проведения следственных действий, потерпевший опознал задержанного как лицо, совершившее в отношении него разбойное нападение.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.