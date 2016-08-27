Виновником смертельного ДТП с детьми на Черниговщине оказался известный волонтер (фото, видео)

6-летний мальчик от полученных травм погиб, его четырехлетняя сестра и 13-летний брат – в реанимации.

Девочка в очень тяжелом состоянии. Все дети из одной семьи.

45-летний водитель не справился с управлением, поскольку был пьян, в крови обнаружили 1,6 промилле.

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Позже выяснилось, что за рулем Ford Focus был известный волонтер - Александр Хомазюк, который 2 года жизни посвятил помощи армии.

Как сообщал УНИАН, по данным сектора коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, 26 августа пьяный водитель автомобиля «Форд Фокус», житель г.Городня, не справился с управлением и совершил наезд на троих детей – мальчиков 2003 и 2009 годов рождения и трехлетнюю девочку. В результате 7-летний мальчик от полученных травм погиб на месте происшествия, а двое других с тяжелыми телесными повреждениями доставлены в детскую областную больницу.

По факту ДТП открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.