В Черниговской области пьяный водитель сбил троих детей, 7-летний мальчик погиб (фото)

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно сообщению, в дежурную часть Городнянского отделения полиции поступило сообщение об аварии на трассе между селами Лашуки и Смичин, в результате которой пострадали дети. На место происшествия выехало руководство Городнянского отделения полиции и областного главка, следственно-оперативная группа и следственные подразделения по расследованию ДТП.

Установлено, что 45-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», житель г.Городня, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на троих детей – мальчиков, 2003 и 2009 годов рождения, и трехлетнюю девочку. В результате 7-летний мальчик от полученных травм погиб на месте происшествия, а двое других детей с тяжелыми телесными повреждениями доставлены в детскую областную больницу.

Как было установлено в результате медицинского обследования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уровень алкоголя в его крови составлял 1,6 промилле.

Читайте такжеВ Ужгороде пьяный пограничник совершил ДТП, пытаясь скрыться от полиции (фото)

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.