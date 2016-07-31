В Одессе в результате стрельбы ранен военнослужащий Нацгвардии

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Одесской области, инцидент произошел 30 июля на ул. Маразлиевской возле парка Шевченко.

По данным полиции, четверо бойцов Национальной гвардии несли службу по охране публичной безопасности и порядка на улицах Одессы. Между ними и группой из трех молодых людей возникла ссора, которая переросла в драку. «29-летний житель Одесской области достал стартовый пистолет, переделанный под травматическое оружие, и произвел несколько выстрелов в сторону 26-летнего военнослужащего Национальной гвардии», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ результате ночной стрельбы в центре Днепра 1 человек погиб, 1 ранен

После стрельбы группа молодых людей пыталась сбежать, но была задержана другими военнослужащими Нацгвардии. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где врачи ему поставили диагноз «огнестрельное ранение грудной клетки и таза». После оказания медицинской помощи он от госпитализации отказался.

В то же время задержанных молодых людей доставили в Приморский отдел полиции Одессы. Молодой человек, открывший стрельбу, задержан и находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.