В ресторане в центре Ужгорода депутат горсовета устроил стрельбу, есть раненые

"Сегодня, около 16:30, на тел.102 полиции поступило сообщение о стрельбе на площади Корзо в Ужгороде. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, инцидент возник в известном ресторане "Корона", где продолжаются ремонтные работы.

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"Во время ссоры один депутат Ужгородского городского совета ранил помощника другого депутата из травматического пистолета. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все лица участников инцидента установлены. Оружие, из которого осуществлялись выстрелы - травматический пистолет - официально зарегистрировано.

По данному факту начато уголовное производство по ст.296. ч.4 УК (хулиганство с применением оружия). Обстоятельства инцидента выясняют следователи.