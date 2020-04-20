В прифронтовом поселке на Донбассе на Пасху произошла массовая драка, полиции пришлось стрелять (фото)

По факту начато два уголовных производства.

В прифронтовом поселке Новотроицкое на Пасху произошла массовая драка между местными жителями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, участие в драке приняли около сотни человек, а ее причиной стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.

"По сигналу "Тревога" был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выехали руководители областного главка, Волновахского ОП и рота полиции особого назначения. Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, которые стояли рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские, согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление. Нарушение общественного порядка было прекращено", - рассказали в полиции.

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По факту было начато два уголовных производства по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и хулиганстве Уголовного кодекса. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств произошедшего, добавили правоохранители.

Ранее УНИАН сообщал, что 19 апреля полиция начала уголовные производства за нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской (Донецкая область) и в Почаевской Свято-Успенской лаврах (Тернопольская область). Всего полиция возбудила пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата в Пасху, в частности за нарушение карантина.