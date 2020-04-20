Пасха на карантине: против нарушителей из УПЦ МП завели пять дел
15:21, 20 апреля 2020Общество
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Уголовные производства, в частности, открыли за нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской и в Почаевской Свято-Успенской лаврах.
Иллюстрация REUTERS
Полиция открыла пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Пасху, в частности, за нарушение карантинных ограничений.
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«Пасха. Нацполиция Украины открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине», – отметил Шкиряк.
Ранее УНИАН сообщал, что 19 апреля полиция начала уголовные производства за нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской и в Почаевской Свято-Успенской лаврах.
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