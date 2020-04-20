На Черкасщине задержали мужчину, который на Пасху "заминировал" торговые центры

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В Черкасской области полиция задержала мужчину, который в Пасху предоставил ложное сообщение о минировании банкоматов, торговые центры и требовал 1 миллион долларов за то, чтобы "взрывов" не было.

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Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черкасской области.

"Житель г. Городище предоставил ложное сообщение о минировании банкоматов и торговых центров. Чтобы взрывов не произошло - требовал один миллион долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Относительно правонарушителя открыто уголовное производство по статье 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.